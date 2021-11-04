Концерт Филиппа Киркорова опять переносится. Известна новая дата

Огромное спасибо всем, кто в это трудное время проявляет терпение и доброжелательное отношение, кто поддерживает нас и с пониманием относится к сложной ситуации, в которой мы все оказались. Благодарим всех, кто так долго и великодушно ждет!

К большому сожалению, сейчас опять возникли неожиданные препятствия – всплеск заболеваемости и новые ограничения, невозможность тестирования и посещение концертов без паспорта вакцинации.

Мы не можем разделить нашу публику на вакцинированных и невакцинированных зрителей. Наше концертное агентство работает больше 30 лет, и для нас важен каждый зритель.

Несмотря на огромную подготовительную работу и финансовые потери, мы приняли решение ради общей безопасности перенести концерт Филиппа Киркорова на 27 мая 2022 года. Думаем, так будет справедливо и ответственно по отношению друг к другу.

Желаем всем сил и здоровья!

Концерт Филиппа Киркорова обязательно состоится, купленные ранее билеты действительны на новую дату.

Грандиозные шоу Филиппа Киркорова всегда становятся самыми обсуждаемыми музыкальными событиями. В программе #Цветнастроения задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного не делал раньше никто из российских исполнителей.

По всем вопросам можно обращаться к организатору концерта: т. 5522920, info@artmusic.ee