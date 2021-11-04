Эстонские организаторы концерта "Би-2" ответили на самые часто задаваемые вопросы

"Добрый день!

Мы долго молчим, чем вероятно можем нервировать владельцев билетов на концерты. Решили ответить на те вопросы, которые поступили на данный момент, чтобы вы были в курсе “статуса” по каждому из них.

1. Отменяется или переносится концерт Би-2 в Таллинне?

Концерт переносится на 2022 год. Сейчас идут переговоры о весенней и осенней дате, которая будет находится в относительно “безопасном” периоде исходя из опыта прошлых лет. После согласования с менеджментом артистов, дата будет объявлена как на странице билетного оператора Piletilevi, так и на официальной странице мероприятия в FB. Планируем это сделать в очень короткий срок.

2. Будут ли действовать ранее купленные билеты? Нужно ли их обменивать на новые билеты?

Да, все билеты действительны и обменивать на новые не нужно.

3. Можно ли сдать билеты на перенесенный концерт?

Да, билеты можно будет сдать. Прием возвратов билетов открывается с 18 апреля 2022 года и будет продолжаться 30 дней. Все возвраты будут приниматься в индивидуальном порядке и подтверждаться билетному оператору для выплат.

4. Как быстро можно будет получить деньги?

Деньги будут поступать на счет, с которого были приобретены билеты в течении 3-х рабочих дней после подтверждения. Исключения могут иногда составлять иностранные банки, когда покупка была осуществлена из-за рубежа.

5. Почему концерт перенесли? Можно было же было провести для вакцинированных!

Если проще сказать, то из-за нововведённых ограничений от 25-го октября 2021 года. В их контексте, на мероприятие были бы не допущены все клиенты, которые не обладали паспортами вакцинации или справкой о перенесённой болезни. Мы не могли прогнозировать какое количество осталось бы за стенами концертного холла, но судя по сообщениям и звонкам, которые приходили к нам — это весьма весомая цифра. И мало того, что эти люди бы не попали бы на концерт как “персоны, которые не могут доказать свою безопасность”, так и на момент принятия решения, действовало предписание от 05.08.2021, по которому данные люди не могли бы получить компенсацию (https://www.ttja.ee/…/nakkusohutuse-toendamata-jattev…). Правда Департамент здоровья просил отправить повторный запрос, после вступления в силу ограничений, но так как период между датой концерта и датой новых ограничений слишком короткий, а ответ с новыми предписаниями мы могли и не получить к открытию дверей, то принято было коллективное решение вместе с менеджментом артиста о переносе на новую дату, когда, вероятно, не будут действовать столь строгие ограничения.

6. Почему просто не открыть возврат со дня без “ожидания”?

Здесь есть пару моментов:

a. Мы руководствуемся рекомендациями от Департамента Защиты прав потребителя. Не смотря на то, что находимся с представителями Департамента в ежедневной переписке, но четких предписаний мы не получили до сих пор. На данный момент, Департамент находится на стороне потребителя и согласен, что у клиента должна быть возможность адаптироваться под нововведённые ограничения (произвести вакцинацию), если данного периода нет, то возможно говорить о компенсации. С чьей стороны должны идти эти компенсации и как урегулироваться до сих пор непонятно. Мы составили протокол действий по отношению к перенесенному мероприятию и отправили его юристу от Департамента на согласование.

б. Департамент Защиты прав потребителя не заинтересован в банкротстве компании организатора, а она при “повальном” требовании средств от владельцев средств возможна.

При банкротстве выплаты получат не все владельцы билетов, и скорее всего не полную стоимость. Более того пострадают те, кто все-таки хотел посетить мероприятие.

7. Так какие проблемы с возратом? У вас же деньги за билеты. Или вы их уже все потратили и угрожаете банкротством?

Здесь надо чуть “окунуться” в организаторскую деятельность:

1. Все деньги за билеты аккумулируются у билетного оператора и организатор получает их только после проведения концерта в течении 7-ми календарных дней. То есть потратить мы их не могли.

2. А вот на что мы могли потратиться, так это все для того, чтобы концерт состоялся, начиная от гонорара артиста и заканчивая предоплаты за уборку концертного холла.

3. Билетный оператор берет комиссию как при продаже билетов, так и при его возврате клиенту плюс налоговые ставки. То есть, чтобы вернуть клиенту билет стоимостью 10 евро, организатор должен вложить еще 4 евро сверху.

То есть, помимо затрат, которые организатор несет на прямую, он будет вынужден нести затраты для возврата уже приобретённых билетов. И при условиях в которых мы существуем на данный момент, когда средства на проведение концерта уже вложены на безвозвратной основе, а деньги от продаж “заморожены” до проведения мероприятия, то у компании может быть физически нехватка средств для покрытия дополнительных выплат при возврате. А при условии, что при каждом переносе бюджет, а следовательно безвозвратные вложения увеличиваются, то при “шквальном” возврате билете банкротство возможно.

Именно поэтому и согласуются с Департаментом Защиты прав потребителя условия по возврату. Те кто купил билет имеет возможность посетить мероприятие, должны это сделать. Те, кто по объективным причинам сделать этого (посетить концерт) не могут — должны получить возврат средств. Такая “регулировка” приведет к балансу, когда мероприятие состоится и все стороны останутся довольны.

8. Не уж-то организатор не понимает риски связанные с концертной деятельностью?

Конечно понимает. В плоть до того, что имеет сформированный бюджет и деньги на его осуществление даже при условии, что запланированная продажа билетов не будет осуществлена в полном объеме. Но в том случае, в котором организаторы оказались сейчас, бюджет растет не пропорционально и явно вне заложенных рисков. При каждом переносе осуществляется увеличение рекламного бюджета, теряется часть предоплат, которые заново нужно восполнять, увеличивается расходы на логистику при варианте “закрытия” некотрых границ, а так же снятия авиаресйсов и т.д.

9. Вы уверены, что в новую назначенную дату не будет действовать тоже ограничение что и сейчас?

Нет, конечно. Мы каждый четверг ждем что-то “нового” от правительства. Но мы осознано вышли на переговоры с менеджментом артиста с датами, которые “исторически” лежат вне “строгих” ограничений. И именно поэтому назначили дату приема возвратов билетов ближе к мероприятию, чтобы клиент мог делать осознанный выбор.

10. Не легче было прост отменить концерт?

Возможно, при “первой волне” такое решение еще и имело под собой смысл. Сейчас уже вложено столько сил как физический, так и моральных, связей и денег, что “бросать” концерт уже нет смысла. Да и у нас есть чувство обязанности перед поклонниками группы Би-2 тоже. Не хотим их подводить.

11. Так верните мне сейчас деньги за билеты, когда я точно буду знать, что концерт состоится и группа приедет, то я куплю этот же билет снова.

К сожалению, так не работает. У нас официально был прием обратно билетов два раза. Осенью 2019 до 30-го сентября включительно и сейчас за три недели до концерта. Вернули билетов на более чем 40 000 евро. А за весь период после объявленного переноса было куплено билетов чуть больше чем на 23 000 евро. И это учитывая возросшие расходы.

То есть мы не только не вернули сумму за те билеты, которые были возвращены, но и потеряли более половины этих средств.

12. Вы же видели, что страна была уже в “оранжевой зоне”. Не уж-то не могли предположить ухудшение ситуации?

Да, мы и предполагали. Поэтому специально были запрошен так называемый “кризисный план” от Министерства Здравоохранения по отношению к конкретному нашему артисту и дате назначенного концерта.

Нам были чёткие инструкции связанные с приездом артиста, нахождением его в стране, а так же его выезда. Также были инструкции даны концертной площадке, которые так же были подготовлены.

Нами были закуплены экспресс-тесты на антиген, а так же заключен договор с медицинской компанией, которые смогли бы профессионально произвести все необходимые процедуры перед мероприятием.

Мы находились в постоянном контакте с Департаментом Здравоохранения, которое утверждало, что при выполнении “кризисного плана” ни каких преград для организации концерт нет. Именно поэтому были получены визы и разрешение на пересечение границы коллективом группы.

С уважением,

Baltic Concert Group"