ТОП-10 сериалов ноября

Самолет с женской футбольной командой на борту терпит крушение посреди лесов. Большая часть пассажиров остаются в живых, но к счастью ли? Одичавшие от голода девушки сбиваются в кланы, единственная цель которых — съесть слабых. Спустя 25 лет выжившие спортсменки встретятся, чтобы выставить друг другу счет за страшный период жестокости и каннибализма.

В любом случае проект сделан с уважением к России, что читается в образе Екатерины Великой. Вообще наблюдать за игрой Эль Фаннинг — всегда удовольствие, она органично смотрится в образе императрицы. Во втором сезоне зрители увидят, через что героине придется пройти ради власти и с какими проблемами она столкнется, будучи на троне.

В начале ноября выходит продолжение нашумевшего сериала «Великая» о судьбе Екатерины II. Проект поделил общественность на два лагеря: одни возмущены исторической недостоверностью и плюются при виде эпатажных сцен имперской жизни, а другие хвалят новинку за хулиганский юмор. Впрочем, шоу никогда не претендовало на соответствие фактам, намеренно путая события и персонажей. Чего только стоит князь Ростов, которого исполнил актер африканского происхождения.

«Я был в полном восторге от того, насколько этот проект уникален. В нем интересное сочетание жанров, юмора и музыки. Я действительно впечатлен», — говорил исполнитель главной роли Джон Чо.

Режиссер Синъитиро Ватанабэ признавался, что изначально хотел снимать кино, поэтому его аниме получилось реалистичным на всех уровнях: от сценария до прорисовки деталей. Наверняка автор был рад увидеть адаптацию с живыми актерами. Ватанабэ выступил консультантом шоу, сохранив в нем дух своего произведения. Отдельного внимания заслуживает и музыка Еко Канно. Композитор наполнила постапокалиптический мир «Бибопа» джазом, от которого, конечно, не смогли отказаться и в сериале. Буквально все саундтреки оригинала перекочевали в новый проект.

«Ковбой Бибоп» — адаптация одноименного аниме о трех охотниках за головами в космическом антураже. Долгое время российский зритель воспринимал аниме как жанр для детей. К счастью, сейчас многие понимают, насколько взрослыми могут быть картины в этом жанре. Оригинал стал культурным феноменом в конце 90-х благодаря глубокому сюжету и хорошо прописанным персонажам.

О необходимости обновления форматов говорит даже сюжет грядущего проекта. Соколиный глаз, которого сыграл все тот же Джереми Реннер, хочет уйти на покой, но прежде ему нужно обучить преемника. Продолжит дело мстителя Кейт Бишоп в исполнении Хейли Стейнфилд — звезды «Железной хватки» братьев Коэнов.

Бум фильмов о супергероях постепенно сходит на нет, и дело не только в невозможности посещать кинотеатры, как прежде. Просто актерам все тяжелее возвращаться к своим персонажам из-за возрастных изменений. Сейчас киностудия пытается красиво выйти из ситуации, а мини-сериал «Соколиный глаз» — яркий тому пример.

Смутить фанатов «Бегущего по лезвию» может и несколько топорная графика персонажей. К работе над картиной создатели приступили еще в 2018 году. Остается надеяться только на талант режиссеров Синдзи Арамаки и Кэндзи Камиямы. Последний, к слову, работал над сиквелом культовой картины «Призрак в доспехах».

Действие аниме-сериала развернется между фильмом Ридли Скотта и продолжением Дени Вильнева. Главная героиня — репликант по имени Эль, которая обладает боевыми навыками. Судя по трейлеру девушке не раз придется вступать в схватку, что, правда, сбивает почти медиативный тон оригинала. Зрителей, скорее, ждет экшен, чем философские размышления о природе человека.

От описания могут побежать мурашки, однако от полного мрака проект спасает юмор, хоть и преимущественно черный. Марти сыграл звезда комедий — Уилл Феррелл, а психотерапевта — Пол Радд, известный по серии фильмов «Человек-муравей».

Поход к психотерапевту действительно может облегчить душевное состояние, но всему должна быть мера. Главный герой Марти так сближается со своим терапевтом, что становится полностью зависимым от его решений. А тот только и рад манипулировать жизнью чужого человека. Их дружба постепенно превращается в жуткий паразитический симбиоз, который едва закончится чем-то хорошим.

Режиссером пилотной серии выступила Карин Кусама — автор недооцененного фильма об объективации женщин «Тело Дженнифер». А в актерском составе — звезда «Сонной лощины» Кристина Риччи и Джульетт Льюис, получившая номинацию на «Оскар» за фильм «Мыс страха».

К слову, делился опытом с представительницей молодого поколения и сам актер. «Я говорил о том, как все обстоит в этом кинопроизводстве: зеленый экран, жизнь супергероев и все такое. Хотел защитить, потому что там нужна физическая подготовка. Она замечательная актриса, и я не могу дождаться, чтобы увидеть ее на экране», — заявил Реннер.

«Декстер: Свежая кровь»

Триллер, США

Сериал «Декстер» стартовал в 2006 году и на протяжении восьми сезонов держал зрителей в напряжении. Однако финальный эпизод стал для многих абсолютным разочарованием. «Свежая кровь» расскажет, что случилось с главным героем десять лет спустя, и поклонники надеются на достойную развязку.

В новом проекте маньяк Декстер Морган, скажем так, отошел от дел. Он никого не убивает, работает в оружейном магазине и даже встречается с начальником полиции Анджелой. Вспомнить кровавое прошлое его подтолкнет череда загадочных событий.

"Колесо времени"

Фэнтези, США

В деревне появляется трое чужестранцев: менестрель Том Меррилин, леди Морейн и ее страж Лан. Они ищут группу подростков, в одном из которых возродилась могущественная личность, способная как спасти мир, так и уничтожить его. На пути у героев сильный конкурент — владыка тьмы.

«Колесо времени» — это экранизация цикла романов Роберта Джордана. Писатель создал богатый мир, в котором существует 18 государств с десятками народностей. Проект едва сможет снискать славу «Игры престолов», но знает, как захватить внимание. К тому же в главной роли — обласканная кинокритиками Розамунд Пайк. Здесь актриса предстанет в непривычном для себя образе — с темными локонами.

«Зов ада»

Хоррор, Южная Корея

Мир все больше интересуется киноиндустрией Южной Кореи, и ей есть что показать. Сериал «Зов ада» расскажет о жутких монстрах, которые утаскивают грешников в преисподнюю раньше отпущенного срока. Зрителям предстоит узнать, кто на самом деле эти приспешники ада и справедливо ли они выносят свой приговор.