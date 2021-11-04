Максим Галкин — новая угроза национальной безопасности Украины

Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Минкультуры Украины пополняет по предписаниями Службы безопасности Украины (СБУ). По состоянию на 4 ноября в списке 259 человек.

Причина, по которой СБУ признала Галкина угрозой национальной безопасности, не раскрывается. Сам артист произошедшее пока не прокомментировал.

В июне в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, был включен российский певец Филипп Киркоров. В списке он пробыл три дня, а затем СБУ поручила Минкультуры Украины убрать Киркорова из списка. Оба решения СБУ никак публично не обосновала.