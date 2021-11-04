ВИДЕО | У Софии Ротару заподозрили серьезное заболевание

Гости праздничного мероприятия обратили внимания, что рука с микрофоном у Софии Ротару трясется. Вначале казалось, что в такт музыке. Но потом присмотрелись и оказалось — трясется постоянно.

Врачи (которых, впрочем, “Дни” не называют) внимательно пересмотрели кадры выступления “хуторянки” и заподозрили у нее возможное начало серьезной болезни. “Патологическое дрожание рук или вторичный тремор, указывает на вероятное наличие заболевания Паркинсона, — говорят специалисты. — Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор, может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении”.

Тремор рук в пожилом возрасте, как считают медики, может быть следствием психологического или физического перенапряжения. К тому же с годами нервная и мышечная системы сильнее реагируют на любые раздражители, что и вызывает тряску рук. Также провоцировать это нарушение могут различные заболевания.

Известны случаи болезни у многих знаменитых людей. Болезнь Паркинсона, в частности, была диагностирована у Мохаммеда Али, Сальвадора Дали, Билла Гейтса, Оззи Осборна, Ясира Арафата и других.