Секс
04.11.2021, 23:06

Ученые выявили взаимосвязь длины каблука и женского оргазма

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Photo by Zuzana on Unsplash
Чем выше каблук, тем сексуальнее женщина выглядит в глазах мужчины. Так думает, пожалуй, большинство представительниц прекрасного и сильного полов. Однако китайские ученые из университета в Шанхае решили проверить это мнение и в результате исследования выявили необычную взаимосвязь длины каблука на пользу в интимной жизни женщины, — сообщает 5-tv.

Данные, опубликованные Daily Mail, показали — чем ниже каблук, тем выше шансы на оргазм у женщины.

В испытании приняли участие более 1200 женщин. Им необходимо было заполнить анкету о наличии или отсутствии нарушений тазового дна: недержание мочи, проблемы в интимной жизни, боли. Кроме того, им необходимо было указать, какую обувь они чаще носят. В зависимости от высоты каблука всех испытуемых разделили на четыре группы.

Проанализировав анкеты, китайские исследователи пришли к выводу — женщины, которые предпочитают туфли на небольшом каблуке — это три — пять сантиметров, не имеют нарушений в тазовом дне, мышцы его контролируют сексуальные функции, что и увеличивает вероятность достижения оргазма.

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