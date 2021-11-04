Ученые выявили взаимосвязь длины каблука и женского оргазма

В испытании приняли участие более 1200 женщин. Им необходимо было заполнить анкету о наличии или отсутствии нарушений тазового дна: недержание мочи, проблемы в интимной жизни, боли. Кроме того, им необходимо было указать, какую обувь они чаще носят. В зависимости от высоты каблука всех испытуемых разделили на четыре группы.