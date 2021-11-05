Бриджит Бардо оштрафовали за расизм

Как уточняет издание, в 2019 году актриса отправила письмо префекту Реюньона от имени своего фонда защиты животных, в котором она осуждала “варварское” обращение с животным. По сведениям Бардо, местные жители практикуют отрубание голов у коз во время индуистских праздников. Это, по ее мнению, демонстрация “пережитков каннибализма прошлых веков”.

“Аборигены, сохранившие свои дикие гены”, — написала Бардо в письме.

Позднее актриса извинилась перед жителями Реюньона, объяснив свой гнев тем, что она считает “трагической судьбой” животных на острове.

Ранее мэр города Безье на юге Франции упрекнул Бардо в лицемерии из-за ее негативного отношения к корриде. В ответ на то, что актриса выложила постер, осуждающий этот жестокий вид развлечений, Безье Робер Менар напомнил ей о том, что она когда-то снималась в фильме с матадорами.