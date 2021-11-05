В Панаме провели вечеринку в стиле “Игры в кальмара”. Итог — 5 погибших

Инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны, где в тот момент проходила тематическая вечеринка. По информации полиции, пять участников вечеринки были убиты и семеро ранены в результате стрельбы, устроенной членами враждующих банд. “После того как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми”, — сказано в сообщении.

Кроме этого, в полиции также уточнили, что в ходе спецоперации удалось задержать двух человек, предположительно связанных со стрельбой.

Южнокорейский сериал “Игра в кальмара” вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября. В девяти эпизодах сериала рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в тайной игре на выживание из-за финансовых проблем. Победитель игры получает 45,6 млрд вон (примерно $38,5 млн).