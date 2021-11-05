Звезда “Битвы экстрасенсов” предсказала год окончания пандемии

Одна из самых ярких участниц “Битвы экстрасенсов” предсказала, когда спадет эпидемия коронавируса, и мы вернемся к прежней жизни. По мнению Линды, мир оправится через несколько лет. “Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому”, — считает Хевард-Миллс.

Экстрасенс не исключает, что планету могут потрясти новые болезни: “Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса — это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами”.

Но Линда торопится всех успокоить: человечество справится со всеми неурядицами, ведь наука не стоит на месте, ученые изобретут новые вакцины и лекарства. “А коронавирус даже после 2024 года никуда не денется, он станет как грипп. Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным”, — пояснила ясновидящая.