Месть Кобзона: Вика Цыганова объяснила свое исчезновение с экранов

58-летняя звезда впервые рассказала подробности их отношений с легендой российской эстрады несколько лет назад в интервью Лере Кудрявцевой. Однако певица пожалела об этом и расплачивается за свои откровения до сих пор.

По словам Цыгановой, все началось тогда, когда Иосиф Кобзон сделал ей недвусмысленное предложение — тот пригласил ее продолжить вечер в интимной обстановке после выступления. Она отказалась, что и спровоцировало вражду с коллегой. Как певица рассказала Кудрявцевой, именно после этого инцидента ее карьера покатилась под откос.

Звезда уверена, что удар по ее карьере нанес именно Кобзон. Артистка призналась, что даже после ухода артиста из жизни боится высказываться о нем. “О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. Двадцать лет забвения, черная метка на телевидении. Я все, что сказала, сказала с юмором. Я не самая последняя женщина, а Иосиф Давыдович — мужчина. Такие сегодня — редкость. Думаю, он бы на мои слова не обиделся”, — поделилась Цыганова.

Недавно певица призналась, что в современном шоу-бизнесе есть что-то растлевающее и омерзительное. По ее словам, именно этого нужно опасаться и не связываться с такими людьми. “Но есть и хорошие, светлые, талантливые. Просто одной краской мазать это все нельзя”, — рассуждала артистка.

Цыганова редко соглашается на выступления в различных проектах. Однако звезда решилась поучаствовать в шоу “Суперстар!” на канале НТВ, куда пригласили звезд прошлого. Несмотря на то, что Цыганова не теряла своей актуальности на протяжении многих лет, она переживает за тех, кто не смог удержаться на плаву. “Мне искренне жаль артистов, актеров, которые уходят в небытие, в забвение. И я всей душой жалею таких людей, и если у них есть работа и возможность работать, то я искренне за них”, — заявила она в интервью.