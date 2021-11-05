“Идиотка, надо было сделать прививку”: Анастасия Спиридонова подхватила коронавирус прямо перед родами

В Инстаграме артистка рассказала о том, что очень тревожится за ребенка, ведь врачи будут вынуждены забрать у нее новорожденного сразу после того, как он появится на свет. Анастасия надеется, что ее беременность немного затянется, и малыш родится позже, когда она уже поправится.

“Все шло слишком хорошо… COVID-19 официально подтверждён. Простите, что не беру трубки и не отвечаю о том, как мы. Сил нет, голоса нет, моральных сил рассказывать, как и что, тоже, — написала на своей странице будущая мама. — Мы приняли практически все меры, мой муж вакцинирован, я, к сожалению, нет. Было принято неверное решение, но это уже не важно! Пока ребёнок внутри, ему ничего не грозит, я надеюсь, что он захочет появится на свет позже даты пдр, когда мне будет лучше, и мы сможем встретиться быстрее, потому что нас ждёт разлука сразу после рождения… без первого прикладывания, с немедленным перерезанием пуповины и невозможностью грудного вскармливания в эти дни…”

Анастасия искренне сожалеет, что отказалась от вакцинации, и просит своих поклонников, еще не сделавших прививку, не откладывать ее на потом.

“Этот пост — не просьба меня пожалеть, это просьба — поставьте вакцину! Это единственное, что могло предостеречь нас от этой ужасной ситуации! И я каждый день говорю себе: “Настя, ты идиотка! Надо было сделать это раньше!” — призналась артистка.

Анастасия вышла замуж в 2018 году за своего одноклассника Антона Яковлева. Роман влюбленных до свадьбы длился всего три месяца. Анастасия долго скрывала свою беременность и не рассказывала о ней поклонникам. Ее интересное положение стало очевидным во время фестиваля “Жара”, когда она вышла на красную дорожку с заметно округлившимся животиком. Певица с мужем не раскрывали пол ребенка и только говорили, что имя малышу собираются придумать потом, после его рождения.