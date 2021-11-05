Анатолий Васильев опроверг слухи об уходе из "Сватов" из-за конфликта с Федором Добронравовым

Одно время светские хроникеры наперебой твердил, что Анатолий Васильев вернулся в сериал “Сваты”. Сам артист недоумевает подобным сплетням. “Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни”, — поведал актер.

А потом признался, почему все-таки ушел из проекта. “Мы могли сделать сериал лучше, поднять его на новый уровень. Я говорил: “Ребята, есть такие режиссеры как Данелия, Эльдар Рязанов, у которых есть и умные, и смешные, и в то же время драматические вещи. Надо с них брать пример, и народ потянется к нам еще сильнее”. Там ведь такое можно было наворотить в истории с героями. Но меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: “Давайте дальше без меня””, — вздыхает артист.

О своем решении покинуть проект он ни разу не пожалел. Он также опроверг слухи о том, что ему не нравилось, как герой Федора Добронравова все время подкалывает его персонажа.

“Никакого конфликта с Федей у нас не было. Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею ввиду, комедийный жанр. Я ушел из сериала только из-за сценария. Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы. А с Федей у нас отличные взаимоотношения”, — объясняет артист.

Васильев напомнил, что первый сезон снимал другой режиссер Юрий Морозов. “Это он своей идеей покорил зрителей. Помню, мы приезжаем на съемки второго сезона, а его нет. Нас никто об этом не предупреждал, а могли бы. И только потом через какое-то время я встретил его случайно на вокзале. Но он так и не признался, из-за чего так резко ушел из проекта. Ну, а раз я уже согласился на дальнейшие съемки, то дошел до четвертого сезона. А потом мне просто стало обидно, что меня не послушали”, — резюмировал Васильев.