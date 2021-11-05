Шоубиз
05.11.2021, 19:31

Ольга Кабо раскрыла причину развода, но ее тут же заподозрили в неискренности

 
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Брак актрисы Ольги Кабо и бизнесмена Николая Разгуляева казался одним из самых крепких среди отечественных знаменитостей. Однако год назад 53-летняя артистка подала на развод. Инициатором расторжения брака стала именно Ольга. 30 октября 2020 года, в день рождения миллионера (ему тогда исполнилось 60), суд расторг их брак, — вспоминает “КП”.

Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для многих пар и разрушила не один звездный брак. Однако, как отмечает Кабо, в ее случае причина краха семьи совсем не в ковиде.

“В моем случае пандемия ни при чем. Мы с Николаем расстались, потому что наши отношения исчерпали себя”, — сообщила Ольга.

У экс-супругов растет сын Виктор — сейчас мальчику десять дет. Витя учится в третьем классе, увлекается конным спортом, занимается каратэ и рисованием. Кабо делает все для того, чтобы оградить сына от стресса на фоне развода родителей.

“Отец для Виктора безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят”, — подчеркнула звезда сериала “Родком”.

Сама же актриса уверяет, что меньше всего нуждается в жалости окружающих. Она совершенно не чувствует себя несчастной женщиной. Напротив, в ее жизни началась новая полоса, полная интересных проектов.

“Слава Богу, ритм моей жизни бурлит и находится в постоянном движении. Съемки, гастроли, радио, телевидение. У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап, новый виток жизни. Я открыта для творческих свершений и чувствую в себе недюжинные силы для новых побед”, — рассказала Ольга Кабо в интервью изданию “Антенна”.

Между тем, по словам знакомых актрисы, истинной причиной расставания супругов стали постоянные измены Разгуляева. По их словам, он не особо скрывал от своего окружения, что неверен супруге.

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