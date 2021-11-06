Семья Джигана попала в шторм — на этот раз в прямом смысле

Жена рэпера активно делится в личном блоге тем, что происходит в ее жизни. 33-летняя Самойлова с радостью рассказала фолловерам, что ее семья наконец выбралась к океану.

Семья в начале отдыхала весьма пассивно: неспешное плавание, семейные обеды, прогулки по пляжу, но потом они задумали отправиться на яхте на другому берегу. За спонтанное решение им пришлось поплатиться: “За эти дни мы два раза побывали в четырех-пятибальном шторме по 6 и 12 часов! Все остальное время нас качает балла на два-три. Кто знал, кто знал, что идти на другой конец страны на лодке по открытому океану будет плохой идеей”.

Если в первую ночь им было неизвестно, как справиться со стихией, то на следующий день они подготовились основательно. Так, отдыхающие нашли самое “тихое” место на яхте — гостиную, и полностью застелили ее матрасами, чтобы вся семья поместилась на ночевке.

Однако, даже в такой ситуации многодетная мама нашла плюсы: “Но это все так весело! Мы спим всей толпой на полу в гостиной, боимся и переживаем тоже вместе, а когда доходим до очередной спокойной точки, то радуемся так, будто выиграли в лотерею”.

Даже дети музыканта были воодушевлены внезапным испытанием. “Самые счастливые в этом путешествии дети, их просто разрывает от восторга всего происходящего, и эти штормы — лучшее, что с ними случалось за последнее время”. Этот “отдых” им так запомнился, что будни на Мальдивах теперь кажутся скучными.