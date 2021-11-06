ФОТО | Кристина Орбакайте похудела и стала брюнеткой

В начале ноября продолжились съемки третьего сезона популярного сериала “Тест на беременность”. Часть проекта отсняли в Санкт-Петербурге, а в ноябре завершаются съемки в Москве.

В этом сезоне появится еще одна главная героиня Нина Артамонова — ее играет Кристина Орбакайте. Орбакайте профессиональная актриса, она окончила актерский факультет РАТИ (ГИТИС). Кристина снимается в кино, играет в театре — ближайший спектакль с ее участием “Двое на качелях” в “Современнике” 10 и 11 ноября.

Кристина Орбакайте в сериале будет в роли роковой брюнетки — перекрашиваться блондинка не стала, актриса на съемочной площадке носит парик. Темные волосы, стрижка каре — Кристине очень идет этот образ. Кроме того, артистка в этом ноябре заметно похудела — кажется, что на 5 кг. Как известно камера прибавляет 5 — 6 кг, поэтому в кадре держать себя в форме необходимо. У героини Орбакайте изысканный гардероб, и выглядит она шикарной женщиной. Грим у блондинок и брюнеток разный, поэтому Кристину не узнать — перевоплощение полное, никаких ассоциаций с эстрадным образом.

Оба сезона “Теста на беременность” были успешны — личная жизнь и работа главной героини доктора Натальи Бахметьевой вышли захватывающими. Обаятельную Бахметьеву играет Светлана Иванова, за ее руку и сердце ведут борьбу два достойных мужчины. Доктор Бахметьева вынуждена уволиться из перинатального центра, искать новую работу и продолжает спасать жизни беременных женщин. Поклонники обсуждают главную новость — доктора Руслана Базанова, от которого родила Бахметьева, в новом сезоне не будет. Наверняка случится сценарный ход, который это объяснит. Но в жизни все прозаичнее. Базанова играл актер Данила Дунаев, который решил завязать с кинематографом. Но от этого страстей меньше не станет — герои Кирилла Гребенщикова, Александра Яцко на месте. Появится красавчик Евгений Пронин.

Премьера третьего сезона медицинской мелодрамы “Тест на беременность” запланирована на 2022 год — сначала в онлайн-кинотеатре KION, а потом на Первом канале.