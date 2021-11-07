Полина Гагарина отдыхает в ОАЭ с новым возлюбленным

Публика давно подозревала, что Гагарина находится в отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Если раньше пара никак не подтверждала свои отношения, то недавно журналисты засняли их вместе. Артистка и ее предполагаемый бойфренд появились на выступлении рэпера Басты в Дубае.

В Сети даже поговаривали, что именно он стал причиной ее разрыва с фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина давно сотрудничает с 49-летним саундпродюсером, однако не комментирует возможный романтический союз.

В личном блоге Владимир частенько упоминает о Полине и очень тепло отзывается о работе с ней. Когда в вечернем шоу Ивана Урганта Гагарина выступила с новой песней “Вчера”, к продюсированию которой приложил руку и Чиняев, мужчина не мог обойти данное событие. В личном блоге он опубликовал ролик с финальной частью шоу “Вечерний Ургант” с выступлением певицы, явно радуясь совместной работе.

Под видео композитор оставил трогательную подпись: “The Best My Love, Полина Гагарина… Я так себе и представлял… Благодарен, от души… Душевно”. Певица в благодарность ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде сердечек.

Многие считают, что Владимир — идеальная партия для Полины, они способны создать еще много новых хитов. К слову, Чиняев давно преуспел на этом поприще. ChinKong пришел в шоу-бизнес еще в начале 2000-х годов. Он делал аранжировки песен для Анжелики Варум, Эмина, Карины Кокс, групп “Дискотека Авария”, “Машина времени” и многих других.