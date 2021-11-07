ФОТО | На могиле Михаила Жванецкого установили необычный памятник

На памятнике изображен силуэт Жванецкого, который направляется в вечность, со своим неизменным портфелем. Он ушел, но навсегда “впечатался” в сердцах поклонников своими шутками, монологами и острыми высказываниями. С обратной стороны памятника пробивается солнечный свет. Впереди памятника стоит могильный крест актрисы Галины Волчек.

“Михаил Михайлович выходит “в Свет”, как сам и написал в своем монологе — выходя со сцены, ушел в свет… С цветком и портфелем, непременными спутниками его жизни. На профиле видна перспектива света”, — пишет поклонник творчества писателя о памятнике.

На церемонии у могилы писателя на Новодевичьем кладбище собрались близкие, друзья и коллеги. Автором памятника является известный скульптор Владимир Соскиев. Самые известные работы творца — памятник Марине Цветаевой в городе Тарусе Калужской области, памятник академику Пилюгину в Москве и Гайто Газданову в Париже.

Памятник появился по инициативе друга Жванецкого мецената Михаила Опенгейма. “Потрясает задумка. Со смыслом, именно по-жванецкому”; “Красивый памятник. А то некоторые изощряются и в итоге смешные могилы получаются”, — пишут восторженные фанаты.