7 вещей в доме, которые могут быть ядовитыми

Класс эмиссии древесных материалов в продукции не должен быть больше Е1.

Вызывающие аллергию клеи и красители могут содержаться в коврах. Поэтому при покупке ковра лучше выбирать натуральные материалы, а сами ковры — небольшого размера, чтобы их было удобнее чистить во избежание размножения пылевого клеща.

Третий опасный предмет — освежитель воздуха. В нем содержатся фталаты, которые могут влиять на репродуктивное здоровье и гормоны. Поэтому специалисты советуют убрать из дома освежители воздуха.

Еще один опасный предмет — это пластиковые контейнеры для еды. Поэтому советуют выбирать керамическую или стеклянную посуду, либо пластиковую, но со знаком “PP” или кодом переработки 5.

Опасна и тефлоновая посуда. При высоких температурах они выделяет опасные соединения, вызывающие онкологию. Поэтому специалисты советуют выбирать сковородки и кастрюли из нержавеющей стали и чугуна.

Шестой опасный предмет — занавески для душа, которые могут содержать фталаты. Эксперты советуют выбирать занавески из нетоксичного пластика (PEVA) или из натуральных материалов.

И, наконец, седьмой опасный предмет — это туалетная бумага с ароматизаторами, которая может содержать те же самые фталаты. Специалисты советуют выбирать туалетную бумагу попроще.