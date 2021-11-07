Четыре способа избавиться от вяжущего вкуса хурмы

Заморозка

Наиболее распространенный метод — положить плоды в морозильную камеру. Они должны целиком заморозиться, а после того, как они оттают — вяжущий вкус исчезнет. При этом необходимо принимать во внимание то, что при заморозке хурма потеряет часть питательных свойств.

Нагрев в воде

Для распада танинов хурму также можно поместить в горячую воду. Чем выше температура воды, тем меньше следует выдерживать в ней плоды. Но от сильного нагревания структура мякоти станет желеобразной.

Ускорение созревания

Для достижения этой цели можно положить недоспевшие плоды в один пакет с созревшими бананами либо яблоками. Спелые фрукты обладают свойством выделять газ этилен, который стимулирует созревание хурмы.

Сушка

Также можно разрезать хурму на кружочки и высушить. В этом случае она также потеряет вяжущий вкус и станет очень сладкой, поделились подробностями в Роспотребнадзоре. Можно сушить ее при невысокой температуре в духовке с приоткрытой дверцей или в дегидраторе, рассказали эксперты организации.