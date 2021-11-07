Шоубиз
07.11.2021, 18:30

Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании (посмертно)

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FILE PHOTO: Actor Douglas arrives to receive an inaugural award for Excellence in film presented by the Santa Barbara International Film Festival in Santa Barbara
FILE PHOTO: Actor Douglas arrives to receive an inaugural award for Excellence in film presented by the Santa Barbara International Film Festival in Santa Barbara
Foto: Phil Klein, REUTERS
Скончавшегося в 2020 году в возрасте 103 лет актера Кирка Дугласа, известного по роли Спартака в одноименном фильме, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд (Натальи Захаренко). Об этом рассказала младшая сестра покойной актрисы Лана Вуд в своей книге “Маленькая сестра”, — пишет “МК”.

Автор утверждает, что Дуглас напал на ее сестру во время съемок фильма “Искатели”. Натали Вуд тогда было 18 лет, Дугласу — 35.

Таким образом Лана подтвердила старый слух о том, что ее сестра в юном возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны известного актера, который был в два раза старше ее.

Сестра актрисы также рассказала, что встречу Натали и Дугласа организовала их мать — Мария Захаренко. Само надругательство произошло в одном из отелей Лос-Анджелеса. К слову, и сам Дуглас родился в семье эмигрантов из России: его родители — Гершл и Брайна Даниелович из Могилевской губернии (на момент эмиграции она была частью Российской империи).

При этом Натали и ее мать решили не заявлять об изнасиловании, опасаясь, что это разрушит карьеру молодой актрисы.

Books-Natalie Wood-Kirk Douglas

Натали Вуд, которую при рождении звали Натальей Захаренко, была дочерью русских эмигрантов, которые переехали в США. Актриса погибла в 1981 году при невыясненных обстоятельствах во время плавания на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии.

В ходе расследования рассматривалась версия убийства, однако следствие не нашло убедительных доказательств насильственной смерти Вуд.

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