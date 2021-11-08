В США на концерте рэпера погибли восемь человек

Выступая на пресс-конференции в субботу, мэр города назвал произошедшее “трагедией на разных уровнях”.

Власти также отметили, что на концерте безопасность обеспечивали около 1,2 тысячи полицейских и охранников. При этом, как заявил глава полиции Хьюстона Трой Финнер, на концерте одного из сотрудников охраны “чем-то укололи в шею”. По данным медиков, охранник потерял сознание и понадобилось использовать антидот налоксон, чтобы его “оживить”.

Ранее рэпер заявил, что полностью сотрудничает с полицией Хьюстона в расследовании давки.

Инцидент, как сообщали ранее СМИ, произошел в пятницу в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек.

По первоначальной информации пожарных, около 21:00-21:15 вечера пятницы по местному времени толпа стала продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника, некоторые люди стали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте.

Astroworld Festival — ежегодный музыкальный фестиваль в Хьюстоне, штат Техас, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. Впервые он прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.