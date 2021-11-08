Три вида обуви, которые могут провоцировать боль в спине

Высокие каблуки

Высокие каблуки — основная причина болей в спине, но их часто считают исключительно женской проблемой. Но, по словам специалистов клиники Long Island Spine Specialist, США, мужчины, которые носят обувь с каблуком в 2,5-5 см, например, грубые высокие ботинки, тоже могут столкнуться с сильной болью в спине.

Американская остеопатическая ассоциация (AOA) отмечает, что ношение каблуков смещает центр тяжести вперед, что приводит к непроизвольному выгибанию спины. В результате позвоночник находится в неестественном положении. Мышцы стопы соединяются с икроножными мышцами и подколенными сухожилиями, которые соединяются с тазом и спиной. Если вашей пятке некомфортно, некомфортно будет и спине.

Обувь на плоской подошве

Обувь на плоской подошве кажется логичным решением, но и тут все не так просто. Совсем плоская подошва не обеспечивает достаточной поддержки свода стопы, что вызывает дополнительную нагрузки на ноги, а значит и на спину. Отсутствие хорошей стельки и поддержки свода стопы также приводит к чрезмерному растяжению связок и сухожилий.

Шлепанцы

Согласно данным журнала Prevention, шлепанцы — еще один опасный вид обуви. Чтобы комфортно их удерживать, приходится сжимать пальцы ног. Для компенсации этого движения меняется положение бедер и спины. В результате шаг становится более коротким и менее естественным. Кроме того, шлепанцы не поддерживают свод стопы, что провоцирует проблемы, уже описанные для плоской обуви.