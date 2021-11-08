Шоумен Виталий Вестеринен рассказал о своих проверенных способах, как можно экономить электроэнергию

Богатые богатеют, а бедные беднеют, или Выживает сильнейший

С точки зрения современных реалий, сегодня сильнейший — этот тот, кто умнее, а не тот, кто сильнее физически. Поэтому умный подход к бытовым вопросам может сделать вас не только сильнее, но ещё и богаче.

Недавно мы все испытали шок от повышения цен на электроэнергию и сразу начали чесать репу в растерянности: как жить дальше? При свечах, что ли? Не стирать, не мыть посуду, не пылесосить?

Уже давно, ещё до повышения цен, я разработал систему лайфхаков, которые помогают существенно экономить на электричестве. Я с удовольствием поделюсь ими с вами и при этом совершенно бесплатно.

Освещение

Наиболее экономичный вариант бытового освещения на данном этапе развития технического прогресса — это LED-лампы. Правда, они стоят гораздо дороже, чем лампы накаливания, поэтому я использую экономичные лампочки в первую очередь там, где чаще и дольше пользуюсь светом: кухня, гостиная, спальня.

У многих есть привычка не выключать свет в коридоре или спальне в то время, когда они сами находятся, например, в гостиной, — а зря. Помаленьку набегает приличная сумма переплаты за такую привычку. Проще сделать несколько шагов и выключить свет там, где он сейчас не нужен.

А ещё я использую маломощные LED-лампочки с датчиками движения ночью. Во-первых, это очень удобно, так как яркий свет меня не будит, если нужно посетить отхожее место, а во-вторых, получается экономия электричества.

Холодильник

Чем больше внутри продуктов, тем больше требуется электроэнергии, чтобы поддерживать заданную температуру для хранения всей этой снеди. Поэтому я не забиваю основную и морозильную камеру до отказа.

Компьютер

Если у вас стационарный компьютер работает в режиме STAND BY 24/7, то не удивляйтесь большим счетам за электричество. Я выключаю компьютер каждый раз, когда понимаю, что не собираюсь им пользоваться по крайней мере несколько часов.