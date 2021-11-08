Рижский блогер разрисовал свою машину именами подписчиков

На днях рижский блогер Андрей Чернуцкий (@andrejko_epta) закончил свою акцию “Запишу твое имя у себя на машине”, сообщает портал balticevents.info. Суть заключалась в том, чтобы подписчики активно участвовали в прямых эфирах у Андрея в “TikTok”, а он в свою очередь отмечал их имена у себя на машине белым маркером.

— Недавно у меня перевалило за 1 миллион подписчиков и самых преданных я решил отметить по-особенному, запечатлев каждое имя у себя на машине. Практически каждый день я выходил в прямой эфир и общался со всеми, а кто показывал свою любовь в комментариях, имя того записывал к себе на машину. Я просто хотел также показать свою взаимную любовь к подписчикам — рассказал Андрей.

Напомним, что Андрей является участником первого латвийского TikTok-дома “Fam3 House”. Меньше, чем за год в их коллективе у двоих блогеров количество подписчиков превысило один миллион. Ребят регулярно навещают латвийские звезды. Совсем недавно боксер Майрис Бриедис после громкой победы в Арене Рига приехал к блогерам в гости, где его встретили праздничным тортом, а также сняли много интересного видеоматериала.