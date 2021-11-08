Из дыма, пламени и копоти родился новый клип группы Un-Real

— Предыдущий клип Un-Real, в работе над которым я не успел поучаствовать, в основном снимался на фоне зелёного экрана, а потом на него наложили психоделические эффекты. Кстати, его делал тоже Олег Беседин. А позже Олег услышал нашу новую на тот момент песню “Конвейер смертей”, мощную вещь с насыщенным звуком и пронзительным антивоенным посылом, и мы разговорились о том, что было бы здорово снять суровый видеоролик, где будет и огонь и грязь и пепел и руины, и чтобы там компьютерной обработки было по самому минимуму. Но где такое снять? Хорошо, что нам навстречу пошёл Руслан Хайретдинов и у нас появилось “поле боя”: пустующий комплекс химкомбината. Уложились в один съёмочный день, но и потрудились по полной программе, там ещё работёнка была! Таскали тяжёлую аппаратуру по этажам и на крышу туда-сюда, выкладывались как на концерте — в дыму, в пламени и копоти… Ну, и съёмочной группе тоже пришлось попотеть. Так что впечатления, конечно, остались незабываемые. Но, думаю, оно того стоило!