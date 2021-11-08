Бурное начало деятельности нового руководства МХАТа привела к потере попечителей и их миллионов

“Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества”, — сообщается в заявлении.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда “Институт Культурной политики”. В задачи совета входит привлечение финансирования и поддержка новых постановок и гастролей театра. По данным “Ведомостей”, в течение сезона 2020-2021 годов на эти цели привлекли около 150 миллионов рубле (более 1,8 млн евро).

В конце октября директором МХАТ имени Горького был назначен Владимир Кехман. Через несколько дней художественный руководитель театра Эдуард Бояков, занимавший эту должность с декабря 2018 года, покинул свой пост. По его словам, он написал заявление об увольнении по просьбе Кехмана. Ранее “изгнать” Боякова из МХАТ просила президент театра Татьяна Доронина. Также был отменен спектакль “Чудесный грузин” с участием Ольги Бузовой. Кстати, на днях она заявила, что ей до сих пор не выплачен гонорар за уже отыгранные спектакли — порядка 5500 евро.

Впрочем, “репутация господина Кехмана”, на которую ссылается совет попечителей, сложилась до этого. Очевидно, имеется в виду уголовное дело: Кехмана обвиняли в хищении 20 миллиардов рублей (около 242 млн евро по курсу на сегодня), но закрыли дело за истечением срока давности.