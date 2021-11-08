Для кинофестиваля PÖFF смягчили коронавирусные ограничения

Если будут введены ограничения на максимальную заполняемость кинозалов, то сеансы PÖFF смогут проводиться не менее чем с 20%-ной заполняемостью .

В случае введения дополнительных ограничений на время работы и обязанности удаленной работы, PÖFF будет разрешено задействовать минимально необходимое число работников в то время и в том месте, где это будет необходимо для проведения фестиваля. Его организаторы будут обязаны соблюдать меры, установленные в плане по снижению рисков заражения коронавирусом и, при необходимости, дополнительные меры, предусмотренные Департаментом здоровья.