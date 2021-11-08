Для кинофестиваля PÖFF смягчили коронавирусные ограничения(2)
Согласно решению правительства, в случае раннего закрытия кинозалов сеансы PÖFF смогут идти до 23:00.
Если будут введены ограничения на максимальную заполняемость кинозалов, то сеансы PÖFF смогут проводиться не менее чем с 20%-ной заполняемостью.
В случае введения дополнительных ограничений на время работы и обязанности удаленной работы, PÖFF будет разрешено задействовать минимально необходимое число работников в то время и в том месте, где это будет необходимо для проведения фестиваля. Его организаторы будут обязаны соблюдать меры, установленные в плане по снижению рисков заражения коронавирусом и, при необходимости, дополнительные меры, предусмотренные Департаментом здоровья.
Исключение для PÖFF было сделано в связи с общественной и государственной важностью данного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 28 ноября. В программу PÖFF вошли более 220 полнометражных фильмов, в нем примут участие 900 иностранных гостей.