Выбирайте, на какой фильм хотите сходить на кинофестивале “Темные ночи”

“Сейчас мы напоминаем “Титаник”, который пытается избежать столкновения с айсбергом”, — сказала на прошедшей вчера пресс-конференции директор “Темных ночей” Тийна Локк, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом.

Однако для обеспечения эпидемиологической безопасности подготовлен очень подробный регламент, который касается и примерно тысячи зарубежных гостей, которые прибудут на PÖFF и на саммит профессионалов киноиндустрии Industry@Tallinn & Baltic Event.

Фестиваль начнется 12 ноября и включит четыре конкурсные программы и 12 специальных программ с 34 мировыми и 31 международной премьерой. Представлено будет киноискусство 74 стран, в том числе 20 фильмов целиком или частично на русском языке и еще 13 фильмов с русскими субтитрами. В программу TV Beats вошли первые серии шести новейших российских сериалов.

Юбилейный PÖFF откроется традиционно фильмом из фокусной страны фестиваля, которой в этом году стала Венгрия, отмечающая 120-летие своего кинематографа. События в фильме “История моей жены” режиссера Ильдико Эньеди происходят в 1920-х годах. Молодой моряк обещает на спор жениться на первой же женщине, которая зайдет в бар. Ею оказывается француженка. За тем следует напоминающая игру в кошки-мышки романтическая история в семи актах. Фильм покажут с субтитрами на эстонском, английском и русском языках. Помимо этого фильма, на фестивале будут представлены самые сливки венгерского киноискусства, включая как новейшие работы, так и старую добрую классику.

В главный конкурс “Темных ночей” вошла смелая киноработа Кирилла Соколова “Оторви и выбрось”. Режиссер со своим оригинальным кинематографическим почерком создал социальную драму и одновременно черную комедию, посвященную взаимоотношениям в семье, главные роли в которой исполнили Анна, Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова и Софья Кругова.