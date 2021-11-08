Выбирайте, на какой фильм хотите сходить на кинофестивале “Темные ночи”(4)
“Сейчас мы напоминаем “Титаник”, который пытается избежать столкновения с айсбергом”, — сказала на прошедшей вчера пресс-конференции директор “Темных ночей” Тийна Локк, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом.
Однако для обеспечения эпидемиологической безопасности подготовлен очень подробный регламент, который касается и примерно тысячи зарубежных гостей, которые прибудут на PÖFF и на саммит профессионалов киноиндустрии Industry@Tallinn & Baltic Event.
Фестиваль начнется 12 ноября и включит четыре конкурсные программы и 12 специальных программ с 34 мировыми и 31 международной премьерой. Представлено будет киноискусство 74 стран, в том числе 20 фильмов целиком или частично на русском языке и еще 13 фильмов с русскими субтитрами. В программу TV Beats вошли первые серии шести новейших российских сериалов.
Юбилейный PÖFF откроется традиционно фильмом из фокусной страны фестиваля, которой в этом году стала Венгрия, отмечающая 120-летие своего кинематографа. События в фильме “История моей жены” режиссера Ильдико Эньеди происходят в 1920-х годах. Молодой моряк обещает на спор жениться на первой же женщине, которая зайдет в бар. Ею оказывается француженка. За тем следует напоминающая игру в кошки-мышки романтическая история в семи актах. Фильм покажут с субтитрами на эстонском, английском и русском языках. Помимо этого фильма, на фестивале будут представлены самые сливки венгерского киноискусства, включая как новейшие работы, так и старую добрую классику.
В главный конкурс “Темных ночей” вошла смелая киноработа Кирилла Соколова “Оторви и выбрось”. Режиссер со своим оригинальным кинематографическим почерком создал социальную драму и одновременно черную комедию, посвященную взаимоотношениям в семье, главные роли в которой исполнили Анна, Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова и Софья Кругова.
Вне конкурса будут показаны “Капитан Волконогов бежал” Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (премьера на Венецианском кинофестивале) и “Купе номер 6” Юхо Куосманена (премьра на Каннском кинофестивале), уже получившие большую международную известность. В обеих картинах снялся один из самых востребованных актеров в современной России Юра Борисов.
Из работ, вошедших в конкурсную программу фильмов из стран Балтии, с русскими субтитрами покажут “Сандра устраивается на работу” Каупо Круусиаука. В ней описана история Сандры, проработавшей много лет ученым, но внезапно потерявшей работу и вынужденной искать новое место.
Фильмы, ставшие яркими событиями крупнейших мировых кинофестивалей, также будут снабжены субтитрами на русском языке, в том числе “Параллельные матери” Педро Альмодовара с Пенелопой Крус, признанной лучшей актрисой на Венецианском фестивале, представленный там же в прошлом году “Китобой” Филиппа Юрьева, а также триумфаторы Каннского фестиваля “Разжимая кулаки” Киры Коваленко, “Агнец” исландца Вальдимара Йоханнссона, “Великая свобода” австрийца Себастьяна Майзе, “Сядь за руль моей машины” японца Рюсукэ Хамагути, “Память” тайца Апитчатпон Вирасетакул и “Мир” Лайры Вандель.
На русском языке или с соответствующими субтитрами можно будет посмотреть целый ряд документальных и исторических картин, включая “Амурскую Голгофу”, “Блокадный дневник”, “Историю Олега Видова” и “Станиславского. Жажда жизни”.
Ряд российских фильмов предоставлен фестивалю “Темные ночи” Роскино.
Отдельного внимания заслуживает программа сериалов TV Beats, которая показывает, насколько размытой становится граница между большим и малым экранами. Среди прочих новинок из мира сериалов можно будет увидеть и первые серии шести свежих российских сериалов: “Happy End”, “Инсомния”, “Вне себя”, “Вампиры средней полосы”, “Немцы” и “Вертинский”.
Начиная с пятницы, 5 ноября, можно приобрести билеты на все сеансы PÖFF и его субфестивалей — фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film, фестиваля короткометражного и анимационного кино PÖFF Shorts и фестиваля современного российского кино KinoFF. Билеты можно приобрести на сайте www.poff.ee, в Piletilevi, а также в пунктах продажи билетов, которые будут открыты в Таллинне в ТЦ и кинотеатре Coca-Cola Plaza, а также в тартуском ТЦ Kvartal.
Билеты на сеансы основной программы стоят восемь евро, льготный билет — семь евро. В продаже также фестивальные паспорта PÖFF на 10, 25 и 40 билетов. Желающие могут поддержать фестиваль, приобретя Паспорт мецената.
Онлайн-кинотеатр PÖFF откроется 29 ноября и будет работать в течение трех недель после завершения фестиваля. Там будет представлено в общей сложности 30 фильмов, которые можно будет смотреть по всей Эстонии. Фильмы из программы короткого метра и анимации PÖFF Shorts будут доступны онлайн уже с 22 ноября.
PÖFF представляют генеральные спонсоры Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyota, а также крупные спонсоры Postimees, Certific, Respiray, BioBlock, Cramo и National Geographic. Официальные партнеры фестиваля — DHL, EuroPark, Jura и Reval Cafe.
ФИЛЬМЫ ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Автомобили, на которых мы въехали в капитализм (2021, Болгария, режиссеры: Георгий Богданов, Борис Мисирков)
За год до войны (2021, Латвия / Литва / Чехия, режиссер: Давис Симанис)
Господин Ландсбергис (2021, Литва / Нидерланды, режиссер: Сергей Лозница)
Оккупация (2021, Чехия, режиссер: Михал Нохейл)
Китобой (2020, Россия / Польша / Бельгия, режиссер: Филипп Юрьев)
Цензорка (2021, Словакия / Чехия / Украина, режиссер: Петер Керекес)
История Олега Видова (2020, США, режиссер: Надя Тэсс)
Побег (2021, Дания / Франция / Швеция / Норвегия / США, режиссер: Йонас Поэр Расмуссен)
Купе номер 6 (2021, Финляндия / Россия / Эстония / Германия, режиссер: Юхо Куосманен)
Отражение (2021, Украина, режиссер: Валентин Васянович)
Амурская Голгофа (2021, Россия, режиссер: Юлия Сергина)
Станиславский. Жажда жизни (2021, Россия, режиссер: Юлия Бобкова)
Капитан Волконогов бежал (2021, Россия / Франция / Эстония, режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
Оторви и выбрось (2021, Россия, режиссер: Кирилл Соколов)
Блокадный дневник (2020, Россия, режиссер: Алексей Зайцев)
Брайтон, 4 (2021, Грузия / Россия / Болгария / США / Монако, режиссер: Леван Когуашвили)
Нуучча (2021, Россия, режиссер: Владимир Мункуев)
Разжимая кулаки (2021, Россия, режиссер: Кира Коваленко)
Совесть (2021, Россия, режиссер: Алексей Козлов)
Последняя “Милая Болгария” (2021, Россия, режиссер: Алексей Федорченко)
ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сандра устраивается на работу (2021, Эстония, режиссер: Каупо Круусиаук)
Агнец (2021, Исландия / Швеция / Польша, режиссер: Вальдимар Йоханнссон)
Китобой (2020, Россия / Польша / Бельгия, режиссер: Филипп Юрьев)
История моей жены (2021, Венгрия / Германия / Франция / Италия, режиссер: Ильдико Эньеди)
Джейн глазами Шарлотты (2021, Франция, режиссер: Шарлотта Генсбур)
Сядь за руль моей машины (2021, Иордан, режиссер: Рюсукэ Хамагути)
Память (2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика, режиссер: Апитчатпон Вирасетакул)
Что мы видим, когда смотрим на небо? (2021, Германия / Грузия, режиссер: Александр Коберидзе)
Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан” (2021, Германия / США, режиссер: Вес Андерсон)
Глаза Тэмми Фэй (2021, Канада / США, режиссер: Майкл Шоуолтер)
Великая свобода (2021, Австрия / Германия, режиссер: Себастьян Майзе)
Параллельные матери (2021, Испания, режиссер: Педро Альмодовар)
Мир (2021, Бельгия, режиссер: Лаура Вандель)
TV BEATS
сериалы 2021 года из России
Happy End (режиссер: Евгений Сангаджиев)
Инсомния (режиссер: Ольга Френкель)
Вне себя (режиссер: Александр Дулерайн)
Вампиры средней полосы (режиссер: Антон Маслов)
Немцы (режиссер: Стас Иванов)
Вертинский (режиссер: Авдотья Смирнова)