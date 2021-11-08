08.11.2021, 16:03
Голливудская актриса с эстонскими корнями Мена Сувари вспомнила о странном поведении Кевина Спейси(1)
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Американская актриса Мена Сувари вспомнила о странном поведении своего коллеги Кевина Спейси на съемках фильма “Красота по-американски”, передает lenta.ru
Когда звезда узнала, что Спейси обвиняют в домогательствах, то вспомнила случай, как во время подготовки к постельной сцене артист попросил ее лечь с ним в кровать. “Он как бы нежно обнимал меня. Все было очень спокойно, но странно и необычно”, — поделилась Сувари. Она добавила, что поддерживает жертв насилия.
Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Кевина Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах со стороны звезды сериала “Карточный домик” заявили около 20 человек, но прокуратура отозвала обвинения. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из “Карточного домика”, а фильм “Все деньги мира” пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру.