Голливудская актриса с эстонскими корнями Мена Сувари вспомнила о странном поведении Кевина Спейси

Когда звезда узнала, что Спейси обвиняют в домогательствах, то вспомнила случай, как во время подготовки к постельной сцене артист попросил ее лечь с ним в кровать. “Он как бы нежно обнимал меня. Все было очень спокойно, но странно и необычно”, — поделилась Сувари. Она добавила, что поддерживает жертв насилия.