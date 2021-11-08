Получив наследство, Прохор Шаляпин оказался в безвыходной ситуации

Прохор Шаляпин утверждает, что его бедность не позволяет заработать с помощью свлившейся ему на голову недвижимости: “Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы”.