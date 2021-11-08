08.11.2021, 16:03
Получив наследство, Прохор Шаляпин оказался в безвыходной ситуации(9)
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После смерти супруги Прохора Шаляпина певцу досталось, казалось бы, неплохое наследство - четыре квартиры в центре Москвы. Казалось бы, что может пойти не так? Однако теперь Прохор жалуется, что все стало только хуже.
Прохор Шаляпин утверждает, что его бедность не позволяет заработать с помощью свлившейся ему на голову недвижимости: “Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы”.
А содержать квартиры как-то надо. Хоть снова женись!