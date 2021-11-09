Следствие по делу гибели дочери Конкина завершено. Что оно установило?

София утонула в сентябре прошлого года. Поначалу следователи рассматривали версии об отравлении, поскольку перед посещением бассейна 32-летняя Конкина выпила алкоголь. Также были предположения об убийстве звездной наследницы ее сожителем, с которым у нее были сложные отношения. Оба варианта оказались неверными.

Следственный комитет официально завершил расследование уголовного дела о гибели Софии Конкиной. Теперь, скорее всего, этим вопросом займется суд. Об этом сообщила официальный представитель Светлана Петренко на сайте ведомства.

Еще летом обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека” предъявили владелице фитнес-клуба, в бассейне которого погибла дочь актера. В фитнес-клубе, где произошла трагедия, не было врача и медицинского кабинета. Андрианова неоднократно получала предписания контролирующих органов с требованием устранить это нарушение.Помимо уголовного дела, семья артиста подала гражданский иск о компенсации в размере 11 миллионов рублей (примерно 133,5 тыс. евро).