Герла, шузы и другие англицизмы, которые были в ходу на закате СССР

Шузы

В фильме “Служебный роман” 1979 года секретарша Верочка учила неуклюжую начальницу Калугину: “Шузы сейчас носят с перепонкой, на высоком каблуке…”. Этим словечком обозначали любую обувь, от босоножек до резиновых сапог. Кстати, из этого фильма мы узнали и термин “блайзер — клубный пиджак” (на самом деле блейзер, но это уже трудности перевода).

Герла

Опять же вспоминается фильм тех времен. В “Джентльменах удачи” рецидивисты учили английский: “Девушка? — Чувиха. — Да нет, по-английски, ну? Г-е-р-л! — О, ес, ес, герл!”. Сегодня милое русское слово “девушка” предпочитают заменять испанизмом “чика”.

Трузера

Тrousers по-английски — “брюки”. Сегодня так уже никто не говорит, хотя, возможно, именно отсюда растут ноги любимого многими словечка “труселя”. А в советские времена “погладить трузера” было обычным делом.

Батник

Произошло от английского button — “пуговица”. Вообще, это обычная рубашка, но в СССР так зачастую называли любую верхнюю часть одежды с рукавами. Сегодня “батник” безнадежно вытеснили “свитшоты” (sweatshirt) и худи (hoodie). Кстати, и свитер (sweater), и блуза (blouse), и джемпер (jumper) — все это англицизмы, которые мы уже давно и искренне считаем русскими словами.

Хаер

От ангийского hair — волосы. Это слово вызывает в памяти высокие “ирокезы” на головах панков середины 80-х. Но вообще-то так называли любую провокационную прическу, в основном мужскую — начесы, дреды и так далее.

Бродвей

Broadway — cамая длинная улица Нью-Йорка. В советские времена так стали называть главную улицу любого города. “Встретимся на Бродвее”, — кто в юности не слышал подобного предложения?

Стрит

Street — улица. Любая улица любого населенного пункта. Рокоссовского стрит, например. “Пойдем на стрит”, — приглашали девушек прогуляться провинциальные женихи.