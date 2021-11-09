Герла, шузы и другие англицизмы, которые были в ходу на закате СССР(6)
Шузы
В фильме “Служебный роман” 1979 года секретарша Верочка учила неуклюжую начальницу Калугину: “Шузы сейчас носят с перепонкой, на высоком каблуке…”. Этим словечком обозначали любую обувь, от босоножек до резиновых сапог. Кстати, из этого фильма мы узнали и термин “блайзер — клубный пиджак” (на самом деле блейзер, но это уже трудности перевода).
Герла
Опять же вспоминается фильм тех времен. В “Джентльменах удачи” рецидивисты учили английский: “Девушка? — Чувиха. — Да нет, по-английски, ну? Г-е-р-л! — О, ес, ес, герл!”. Сегодня милое русское слово “девушка” предпочитают заменять испанизмом “чика”.
Трузера
Тrousers по-английски — “брюки”. Сегодня так уже никто не говорит, хотя, возможно, именно отсюда растут ноги любимого многими словечка “труселя”. А в советские времена “погладить трузера” было обычным делом.
Батник
Произошло от английского button — “пуговица”. Вообще, это обычная рубашка, но в СССР так зачастую называли любую верхнюю часть одежды с рукавами. Сегодня “батник” безнадежно вытеснили “свитшоты” (sweatshirt) и худи (hoodie). Кстати, и свитер (sweater), и блуза (blouse), и джемпер (jumper) — все это англицизмы, которые мы уже давно и искренне считаем русскими словами.
Хаер
От ангийского hair — волосы. Это слово вызывает в памяти высокие “ирокезы” на головах панков середины 80-х. Но вообще-то так называли любую провокационную прическу, в основном мужскую — начесы, дреды и так далее.
Бродвей
Broadway — cамая длинная улица Нью-Йорка. В советские времена так стали называть главную улицу любого города. “Встретимся на Бродвее”, — кто в юности не слышал подобного предложения?
Стрит
Street — улица. Любая улица любого населенного пункта. Рокоссовского стрит, например. “Пойдем на стрит”, — приглашали девушек прогуляться провинциальные женихи.
Лейбл
Label — попросту этикетка. Желательно статусного производителя вроде Levis или Nike. Лейбл обязательно должен был присутствовать на джинсах, куртках сумках советских модников. У кого не было возможности приобрести фирменную вещь, покупали лейблы отдельно и пришивали их самостоятельно. Вещь без лейбла не котировалась.
Адики
Кроссовки Adidas — одной из немногих иностранных фирм, которые знали в СССР. Иметь адики было почти недосягаемо и оттого очень круто. Не англицизм (с натякой германизм), но тоже неплохо.
Мафон
Магнитофон. Люди родом из прошлого века еще помнят эти довольно громоздкие музыкальные гаджеты, предел желаний любого меломана.
Дриньк
Drink — выпивка, “дринькнуть” — выпить.
Шнапс
Schnapps — слово немецкого происхождения, но в английском звучит точно так же. В СССР означало любой крепкий алкоголь, чаще водку.
Бир
Beer — пиво. Заветное кодовое слово мужей, чтобы жена не нервничала.
Флэт
От flat — квартира. Собраться с герлами на флэте, дринкнуть бира и поплясать под мафон — что могло быть лучше для советской молодежи!
Дискач
Сокращенное от слова дискотека. Занятно, что само слово "дискотека" до сих пор в ходу, хотя понемногу отмирают и лазерные диски (хотя истинные ценители все еще предпочитают виниловые).