ФОТО | Надя Дорофеева вышла на связь после экстренной госпитализации

Надя Дорофеева экстренно была госпитализирована 6 ноября. Певице внезапно стало плохо буквально перед выходом на сцену в Египте. Концерт отменили. Ночью 8 ноября Дорофеева с командой прилетела в Киев. Подробностями неожиданного инцидента и фотографиями из больницы она поделилась в Instagram-stories.

“Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали”, — обратилась Надя Дорофеева к фанатам.

Певица пожаловалась, что в больнице ей смогли поставить капельницу только с шестого раза, и продемонстрировала подписчикам свои вены.

На фан-странице Дорофеевой добавили, что причиной отравления стало несвежее мясо, которое ела артистка: “В больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю. Оно оказалось несвежим”.