Мать Моргенштерна рассказала, как скончался его биологический отец

Женщина развелась с Тагиром Валеевым, когда Алишер был маленький. Сам музыкант признавался, что видел отца раз пять за свое детство. Однако теперь, вспоминая бывшего мужа, Марина не держит на него зла.

“”А где твой папа?” — спрашивали Алишера любопытные. Я объясняла ребенку с детства, что его папа — самый замечательный, любит его и всегда думает о нем, но в жизни любого бывают обстоятельства, что папа не может приходить часто (тем более, жить с нами)”, — написала Валеева у себя в инстаграме.

Мать Моргенштерна призналась, что берегла психику ребенка и отзывалась о его отце только в положительном ключе. Она приоткрыла завесу тайны о причинах ухода из жизни Тагира Валеева. У мужчины был свой бизнес, который приносил хороший доход. Но когда он его потерял, это его сломало. Он начал выпивать и в итоге скончался от цирроза печени.

“Не выдержав своего “нового статуса” (и изменившегося отношения к нему в образе близких людей), он начал самоуничтожать себя, как это может делать только сам человек, переживающий ретро-фильм в своей душе…” — разоткровенничалась Марина.

Мужчины не стало, когда Алишеру было 11 лет, но мать еще три года скрывала это от сына. Когда она все рассказала, рэпер нисколько не удивился. “А я, почему-то, знал, что его нет больше”, — признался он матери.

Рэпера воспитывали мать и отчим. Марина занималась цветочным бизнесом. Именно она заметила у Алишера интерес к музыке и уговорила его освоить игру на гитаре. Недавно она вспомнила, как наняла для него репетитора, и поначалу будущий популярный исполнитель занимался с неохотой.

С отчимом Моргенштерн никогда не ладил и постоянно норовил убежать из дома. Только летом 2021 года он признался, что смог с ним помириться.