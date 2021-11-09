Александр Серов вылечился от коронавируса

Александр Серов чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается. Его концертный директор Александр Федорков утверждает, что артист получает необходимое лечение, которое приносит свои плоды. “По поводу выписки Серова мне ничего неизвестно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке, — рассказал представитель артиста.

Какую песню записывал певец — не уточняется. Летом он рассказывал, что в планах у него было записать новый альбом со своим другом, композитором Игорем Крутым. К слову, Игоря Яковлевич сильно переживал за товарища, когда тот попала в больницу. Крутой говорил, что Серов так и не вакцинировался и слишком поздно обратился к врачу, занимаясь самолечением. Поэтому ему стремительно стало плохо, понадобилась срочная госпитализация.

Впрочем, дочь исполнителя хита “Мадонна” была более оптимистична. Она рассказала, что папе действительно было плохо и его отправили в реанимацию, но состояние не было критическим, ему просто давали кислород для поддержания дыхательных функций.

А вот саму Мишель после участия в популярном телешоу “Пусть говорят” захейтили. В комментариях в социальных сетях стали писать, что она пиарится на болезни отца, отчего ей стало очень обидно. “Логика этих людей мне вообще непонятна. Я пришла на программу не как певица, а как дочь, которая рассказала о здоровье папы. Дело в том, что когда он заболел, и эта информация просочилась в прессу, то мне сразу начали писать и журналисты, и просто поклонники, чтобы узнать о его самочувствии. Первое время я вообще ничего не комментировала, так как было не до этого, не хотелось говорить об этом с посторонними людьми”, — оправдалась 28-летняя дочь исполнителя хита “Ты меня любишь”.