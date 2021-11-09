Кладбища, рыцари, древний Ласнамяэ: Смотри, какие необычные экскурсии Таллиннский городской музей предлагает в ноябре

Лекции проводят авторы книги “Эстляндское имматрикулированное дворянство”: Игорь Николаевич Коробов— энциклопедист, магистр философии, автор исследований и публикаций по истории остзейского дворянства и истории Эстонии

Во время похода от Мустакиви до Иру мы расскажем о располагавшихся на этой территории древних поселениях.

Первое, что вспоминается в связи с Ласнамяэ, — это высотные серые панельные дома. Кажется невероятным, что еще 40 лет назад здесь были хуторские постройки и каменные ограды, древние культовые валуны и каменные могильники.

Кладбище Сиселинна является одним из старейших кладбищ Таллинна, которое возникло путем слияния двух возникших в разное время и сильно разросшихся мест захоронения. Большую часть занимает Александро-Невское кладбище, основанное русской православной общиной Таллинна в 1775 году. Меньшая часть — это кладбище Вана-Каарли, созданное в 1864 году, при церкви Каарли. Предлагаем два ноябрьских воскресенья посвятить прогулкам по местам захоронения выдающихся личностей.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ “ИСТОРИЯ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ” в Девичьей башне (Люхике ялг 9а). Встречаемся за ароматной чашечкой чая на четвертом этаже Девичьей башни. Лекции проходят по четвергам в 17.30.

Поговорим о рыцарских мызах и экономике Остзейского края. Чем эстляндские мызы отличались от российских имений. Что выращивали, производили и продавали? Какие породы собак и домашнего скота предпочитали разводить?

17 ноября в 17.00 — “ЭСТЛЯНДЦЫ ПРИ ДВОРЕ РОМАНОВЫХ”

24 ноября в 17.00 — “КРОВАВЫЙ ХАОС РЕВОЛЮЦИЙ”

Дополнительная информация ЗДЕСЬ

СЕРИЯ ВСТРЕЧ В МУЗЕЙНОЙ ЛАБОРАТОРИИ “БЕСЕДЫ НА КУХНЕ”

В Таллиннском русском музее открыта экспериментальная выставка “Музейная лаборатория”, которая рассказывает истории местных русских. Раз в месяц на музейной кухне в рамках серии мероприятий “Беседы на кухне” мы встречаемся с известным публичным деятелем, который готов поделиться своими мыслями и переживаниями, связанными с поиском идентичности, чувством дома, поиском своего места.

27 ноября в 14.00 — “Беседы на кухне” с поэтом, переводчиком, издателем, организатором литературных мероприятий — Игорем Котюхом.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ МИИЯМИЛЛА

Детский музей Мииямилла (Л.Койдула 21c) приглашает в воскресенье, 14 ноября с 12.00 до 14.00, всем вместе отпраздновать День отца.

Несмотря на то, что наши папы большие и сильные, на самом деле они очень милые и добрые. Семейный день — это отличная возможность узнать друг друга получше и весело провести время. Вас ждут игры и творческие мастерские, где будут задействованы все 5 чувств человека. Будем слушать, смотреть, трогать, нюхать и пробовать, а также создадим необычные портреты пап.

ТАЛЛИННСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

В Таллиннском музее городской жизни (Вене 17) открыта выставка “Порочный Таллинн”, которая затрагивает разные стороны сексуальной жизни таллиннцев, начиная с 15 века. Выставку сопровождают кураторские туры и секскурсии по Старому городу.

9 ноября в 18.00 — секускурсия по Старому городу. Экскурсия в Старом городе раскрывает некоторые темы выставки и рассказывает истории, связанные с конкретными местами. На секскурсии мы будем открывать для себя мир любовных растений и трав, послушаем и испробуем нечто порочное!

23 ноября в 18.00 — кураторский тур по выставке “Порочный Таллинн”. Узнаем, где находились средневековые бордели и где еще можно было встретить девушек легкого поведения. Когда стали распространяться венерические заболевания и как выглядели первые презервативы, какая была эротика и порнография в разные исторические периоды.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ

МУЗЕЙ КАЛАМАЯ

Музей Каламая (Коцебу 16) приглашает 28 ноября в 12.00 принять участие в мероприятии-сюрпризе, которое состоится во дворе музея.