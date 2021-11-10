Собчак в честь 40-летия издевательски “извинилась” за свою жизнь(8)
В конце выпуска журналистка и телеведущая решила извиниться перед зрителями, но ее слова прозвучали как издевка. Сначала она попросила у Борисова немного времени, чтобы сосредоточиться и выглядеть искренне, а не “заниматься позерством”. В своем спиче Собчак сделала акцент на том, что собирается прожить свою жизнь так, как угодно ей.
“Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет, я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы ожидали, что бы я сделала. Но просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя, и, наверное, в этом моя большая вина перед вами тоже. Я за это извиняюсь. Но я правда так чувствую, я правда считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители, а для себя. Простите меня за то, что я живу так”.
Также Ксения призналась, что просить прощения иногда полезно даже в том случае, если не чувствуешь себя виноватым. В своей практике она делала так несколько раз.
“Я считаю, что надо просить прощения даже у врагов, даже у тех, кто с тобой несправедливо поступил. Это одна из лучших практик по освобождению себя”.
Ее покаяние вызвало негатив у подписчиков YouTube-канала “Пусть говорят”, которые просмотрели видео. “Неискренне говорила о прощении, просят прощения, когда чувствуют вину. А здесь абсолютное чувство своей правоты и превосходства”, ““Надо просить прощения, даже если не чувствуешь себя виноватой“ — этим все сказано…”, “Прощения просят без но”, “Извинение не ахти”, — возмутились пользователи.