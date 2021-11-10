Собчак в честь 40-летия издевательски “извинилась” за свою жизнь

“Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет, я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы ожидали, что бы я сделала. Но просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя, и, наверное, в этом моя большая вина перед вами тоже. Я за это извиняюсь. Но я правда так чувствую, я правда считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители, а для себя. Простите меня за то, что я живу так”.