Масляков обвиняет “Игру” в воровстве, а полиция — в пропаганде гомосексуализма

“У КВН будет светлое будущее. Все, что я могу сказать насчет “Игры”, это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — “Детский КВН”. Так что все будет нормально”, — успокоил ведущий КВН.

На одной из последних игр тему воровства идеи подхватил и гендиректор Первого канала Константин Эрнст: “Мы уверены, что вы будете продолжать играть в эту игру — настоящую, а не ворованную”, — сказал он квнщикам.

Параллельно на СТС стартовало шоу “Суперлига” для тех, кто уже не в КВН, но еще не наигрался — фактически примерно то же, что и “Игра”, только с дополнительными конкурсами и голосованием зрителей, а не членов жюри. Но по отзывам зрителей и критиков, “Суперлига” по плотности и качеству юмора “Игре” уступает. Да и по рейтингам "Игра" обошла не только КВН и "Суперлигу", но и вообще все программы российского ТВ.

Зато у Маслякова нашелся административный ресурс. Показ “Игры” прекращен. По официальным объяснениям канала ТНТ, в связи с ужесточениям антиковидных требований и невозможности собрать полный зал зрителей. Отснятые же выпуски выйдут после съемок новых — в следующем году. Но по данным Ксении Собчак, все куда печальнее: “Когда Масляков увидел, что просто подчистую Дусмухаметов [украл] у него формат, он дошел-таки до администрации президента”. И по информации инсайдеров некоторых СМИ, группе, снимавшей “Игру” уже объявили, что проект закрыт.

Но и это еще не всё. Против телеканала ТНТ возбудили-таки административное дело за пропаганду гомосексуализма. В ГУ МВД России по Тверскому району составили протокол из-за поцелуя двух комиков-мужчин в шоу “Игра”, один из которых играл невесту.