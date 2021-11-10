Анфиса Чехова призналась, что лгала своим поклонникам

Знаменитость опубликовала ролик, в котором заявила, что на протяжении многих лет улучшала внешность с помощью ретуши на снимках в социальных сетях. По ее словам, она часто меняла пропорции тела и скрывала недостатки фигуры и кожи.

“Я весила почти 100 килограммов и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза! Мне хотелось скрывать эту неприглядную картину от других”, — подчеркнула телезвезда и поделилась несколькими коллажами, которые демонстрируют ее натуральную внешность. Но даже это не спасало ее от хейтеров и их комментариев вроде "Похудей, жирная".

В октябре 2020 года Анфиса Чехова рассказала, что секрет ее успешного похудения заключался в отказе от сахара. По словам женщины, она полностью отказалась от этого продукта. Она пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды.