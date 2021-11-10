Хитрая Полина Гагарина нашла способ не делиться с мужем после развода

По закону, все нажитое в браке (в этом случае — с 2014 по 2020 годы) является совместной собственностью супругов и в случае раздела такого имущества между супругами делится пополам, хоть муж и зарабатывал в 140 (!) раз меньше: Гагарина — около 28 миллионов рублей в месяц (примерно 350 тыс. евро), он — около 200 тысяч (2500 евро). Совместное имущество — это не только деньги, особняки, квартиры и дорогие авто, но также и бизнес пары, т.е. права на доли в соответствующих фирмах. Так, артистка владеет долями в четырех фирмах, самая успешная из которых — ООО “Полина Гагарина”: под этим брендом она выпускает песни, клипы, заключает контракты на выступления и т.д. А теперь, возможно, придется делиться: экс-супруг через суд может потребовать свою долю в этой компании, ведь этот бизнес появился в 2016 году, в самый разгар семейной жизни.

Но звезда, похоже, решила оставить Исхакова ни с чем. На днях в фирме артистки появился второй учредитель. Любопытно, что им стал… ее адвокат Филипп Рябченко. При этом уставной капитал увеличился в 20 раз.

Что на самом деле могут значить изменения в составе учредителей, и как это скажется на разделе имущества, сайт “КП” поинтересовалась у адвоката Евгения Бранецкого, который занимается громким делом “Ералаша” и отлично знает, как даже самая незаметная деталь в документах способна кардинально поменять ход событий.