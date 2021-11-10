Не пропусти премьеру месяца в Forum Cinemas — фильм “Дом Gucci”

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно… Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер и Леди Гага. Также в фильме можно заметить Джареда Лето, Аль Пачино, Сальму Хайек и других.

На мероприятии “Фильм месяца”, которое пройдет 24.11 в Coca-Cola Plaza, будут также разыгрываться призы! Купить билет: bit.ly/HouseofGucciFC

Напоминаем о правилах посещения кинотеатра: https://www.forumcinemas.ee/rus/cinemas/forumcinemas/rules/covid19/

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