Кто больше страдает от разрыва отношений — мужчины или женщины

Мужчины больше страдают от разрыва отношений и чаще обсуждают свое эмоциональное состояние и боль онлайн, чем женщины. К такому выводу пришли британские и швейцарские психологи, проведя исследование. Данные опубликовали в научном издании Journal of Social and Personal Relationships.

Всего исследователи проанализировали данные 184 тысяч людей, которые обратились за психологической помощью на разные онлайн-платформы.

Так, большинство пользователей рассказывали о коммуникативных проблемах, каждый восьмой отметил проблемы доверия в отношениях. Интересно, что чаще всего люди, рассказывая о трудностях в отношениях, сосредотачиваются на эмоциональности, но не на сути проблемы.

Мужчины же обсуждают свое психическое состояние после разрыва гораздо чаще, чем женщины. Также мужчины чаще пользуются онлайн-платформами для решения трудностей в отношениях и, чтобы получить консультацию психолога.

В онлайн-беседах женщины больше обсуждают темы, связанные с насилием, расстоянием, домашними делами и финансовые вопросы. А вот мужчины чаще сосредотачиваются на темах душевного равновесия, эмоциональной боли, свиданиях, вечеринках и личных качествах.