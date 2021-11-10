Александр Петров выходит на мировой уровень: Netflix анонсировал съемки своего второго российского сериала

Название и дата премьеры проекта, который выйдет на Netflix по всему миру, пока не разглашаются. Шоураннером выступит Эдуард Оганесян, ранее снявший сериал “Чики”. Над сценарием вместе с ним работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Продюсировать сериал будут кинокомпании “Водород” и “Манки стайл”, а также Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Алина Тяжлова и Мила Розанова.

Как отмечается в пресс-релизе, сериал расскажет “историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой”.

Сериал Эдуарда Оганесяна станет вторым оригинальным российским проектом Netflix. В мае было объявлено о съемках сериала “Анна К.” — современной версии “Анны Карениной” со Светланой Ходченковой в главной роли, — который специально для Netflix создают российские кинематографисты. До этого стриминговый сервис лишь покупал готовые российские проекты — например, сериал “Эпидемия” и фильм “Серебряные коньки”.