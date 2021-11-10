10.11.2021, 15:35
ВИДЕО | Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в центре Москвы(1)
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Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. На проспекте Мира столкнулись BMW, Volvo и Hyundai, за рулем которого и была актриса, — докладывает телеграм-канал Mash.
Предполагаемый виновник — водитель “бумера”: именно он выехал на встречку и столкнулся с машиной 65-летней Сафоновой, после чего в него сзади врезался Volvo. Актрису доставили в больницу. Предварительно, всего в аварии пострадало двое.
Оперативно в Сети появились видеозаписи с моментом ДТП.
Как стало известно чуть позднее, у актрисы переломы ребер, лучевой кости и сотрясение мозга.