ВИДЕО | Наталия Орейро получила российский паспорт. Получит ли "уголовку"?

Церемония вручения документа состоялась в ее родном Буэнос-Айресе, где актриса проживает вместе с семьей. Паспорт звезде лично у руки передал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. “Спасибо, я очень рада”, — поблагодарила новоиспеченная россиянка.

Напомним, что Наталия получила бешеную популярность в России благодаря сериалу “Дикий ангел”, который многие поклонники пересматривают до сих пор. В благодарность за любовь артистка не раз приезжала с музыкальными концертами в нашу страну, а в ее соцсетях часто появляются посты на русском языке. С Россией брюнетку связывает и актерская деятельность. В 2005-м вышел сериал “В ритме танго” Александра Павловского, в котором она сыграла главную роль.

Два года назад в программе “Вечерний Ургант” Орейро пошутила, что так прикипела к России, что хочет стать ее гражданкой. “Мне только остается, чтобы Путин выдал мне паспорт российский. Но, по-моему, он не хочет. <…> Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. Я даже больше русская, чем сам Жерар Депардье”, — смеялась исполнительница.

Однако слова Наталии были услышаны. В конце прошлого месяца актрисе присвоили российское гражданство. “Я так часто приезжаю сюда и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить гражданство этой страны официально. Я сказала, что для меня это было бы честью”, — делилась она впечатлениями.

Однако теперь у многих блогеров возник животрепещущий вопрос. В последнее время в России возбуждаются все новые дела об “оскорблении чувств верующих” только за сам факт фотографирования на фоне какого-либо храма с какой-либо оголенной частью тела. Причем когда именно сделано фото — день или несколько лет назад — не имеет значения. Вот Наталии и припомнили ее довольно-таки смелую фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. Нет ли здесь повода оскорбиться верующим? — задаются вопросом язвительные комментаторы. Особенно теперь, когда "оскорбила" их гражданка России.