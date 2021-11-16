Блогерша восхитила фанатов новой тату, с трудом найдя на своем теле место для этого

У Эмбер есть еще несколько тату в честь дьявола. Так, на лице девушки нанесено число 666, описываемое в Новом Завете как число зверя. Еще на теле модели есть рисунки в виде пентаграммы, перевернутого креста Левиафана, черепа и рогатой женщины.

При этом Люк отмечает, что ветвь сатанизма, к которой она примкнула, отвергает наличие сверхъестественных созданий и жизнь после смерти. Эмбер и все ее единомышленники утверждают, что не верят в реальность дьявола. Он для них просто позитивная фигура, олицетворяющая гордыню, плоть и просвещение. “Я полностью стала тем, кем я горжусь. Я сильная женщина и точно знаю чего хочу и кто я такая”, — уверена модель.