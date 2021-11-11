Появились кадры с избитой дочерью Маши Распутиной, на которую напал брат

Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной. Он даже своей маме говорил: “Я Машу прокачаю наркотиками и жёстко трахну”, — рассказала о переживаниях девушка на шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. Эти заявления не понравились Роману, который находился в студии, — он набросился на Машу и избил её на глазах у зрителей.

Теперь девушка снова пришла на “Прямой эфир”, где показала травмы, которые нанёс ей вышедший из себя брат. По словам Маши, после драки она попала в больницу и до сих пор вынуждена принимать обезболивающие. “Мне очень больно. Я не могу сидеть, мне очень тяжело спать, у меня всё болит”, — заявила дочь певицы, которая призналась, что сняла побои и уже подала заявление в полицию.

“У меня было много проблем. Все ноги были в синяках. После того как Роман меня таскал за волосы, у меня была шишка на голове. Мне было трудно дышать, потому что он ударил меня ногой в живот”, — жалуется Мария.

После выхода программы зрители разделились на два лагеря. Одни обвиняли Машу в том, что она порочит семью, другие же встали на её защиту. В том числе отец — бизнесмен Виктор Захаров, который после ссоры детей оказался в реанимации с коронавирусом. “Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось всё

наследство”, — заявил мужчина, пишет “Собеседник”.