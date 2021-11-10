Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала… она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась", — сказал он. Актер сожалеет, что об этом не было объявлено сразу, из-за чего люди все это время не могли выразить соболезнования.