Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина(6)
"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала… она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась", — сказал он. Актер сожалеет, что об этом не было объявлено сразу, из-за чего люди все это время не могли выразить соболезнования.
Валентина Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина, служила в Театре имени Вахтангова и московском театре "Артист". В 1993 году получила звание заслуженной артистки России. Известна ролями в фильмах "Иваново детство", "Король-олень", "Когда рядом мужчина".