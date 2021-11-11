До мурашек! Русская девушка сразила всех своим голосом на шоу “Эстония ищет суперзвезду”

Алика всю жизнь занимается музыкой и ее невероятный голос привлек внимание многих телезрителей. В финальном эфире судьи только хвалили Алику.

“У меня всегда было такое ощущение, что если певцы еще очень молоды, то они еще не готовы представлять Эстонию на Евровидении. Но во время твоего выступления я поняла, что тебя можно отправлять туда хоть завтра. Это было видно с самого начала проекта”, — сказала Биргит.

“У меня не было такого эмоционального всплеска за все два сезона, которые я здесь провел. Не могу представить, как бы я выжил, если бы ты сегодня выбыла”, — сказал Койт Тооме в конце.

Алика Милова дала нам эксклюзивный комментарий и рассказала о своих планах на будущее:

“Я предполагала, что пройду, ибо считаю, что исполнила и донесла зрителям эту песню так, как я этого хотела. Так же то, какой прирост сообщений и подписчиков произошёл сразу после моего выступления — по этому можно было понять, что зрителям понравилось и откликнулось в сердцах. В следующих эфирах я собираюсь покорять зрителей своей многогранностью и искренностью. Я вкладываюсь в каждую песню по-разному. Если я выиграю я, буду усердно работать над тем, чтобы не потерять эту искру исходящую от меня зрителям. Буду ещё больше заниматься музыкой, ибо для этого будет больше возможностей. Смогу разговаривать о важных темах на более большую аудиторию”, — говорит Алика.

Еще подростком в 2018 году Алика выступила в шоу “Дозорцев на ночь” на канале ETV+ с известной песней “Smells like a teen spirit”.