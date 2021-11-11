В Украине запретили фильм с Владимиром Зеленским в главной роли, а виноват Юрий Гальцев

Согласно ответу ведомства, Госкино с октября 2015 года не выдавало прокатное удостоверение на фильм ни одной компании-дистрибьютору. Это решение связано с включением российского артиста Юрия Гальцева в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В картине “Ржевский против Наполеона” Гальцев сыграл эпизодическую роль мэра.

По статье 15 украинского закона о кинематографии, прокат фильмов с участием лиц, внесенных в этот перечень, запрещается, отмечают “Українськi Новини”.

“Ржевский против Наполеона” — российско-украинская комедия 2012 года. По сюжету фильма переодетый в женщину поручик Ржевский (Павел Деревянко) пытается задержать Наполеона в захваченной французами Москве во время Отечественной войны 1812 года.

В прессе фильм получил негативные отзывы. Пользователи “Кинопоиска” оценили картину на 2,9 балла. И это несмотря на то, что продюсеры пригласили для участия в фильме не только киноактеров, но и звезд шоу-бизнеса и ТВ: Михаила Галустяна, Ксению Собчак, Виктора Гусева, Анфису Чехову, Потапа, Евгения Кошевого, Руслану Писанку и других. А на одну из эпизодических ролей удалось затянуть даже Жан-Клода ван Дамма, которому, впрочем, уже почти все равно, где сниматься.

В общем, в “докрымскую” эпоху фильм уже собрал свою кассу и ни о каких повторных показах речи и так не шло, но закон есть закон: если в эпизоде появляется Гальцев, проще не вырезать эпизод, а запретить фильм целиком — пусть даже и с президентом в главной роли!